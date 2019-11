A un mese e mezzo dall'uscita del brano “Aria”, ultimo singolo del “dance singer” Robie C, è in arrivo il videoclip ufficiale del brano prodotto dalla rc-music records

“Aria”uscito a ottobre, è un brano che senza dubbio ha sorpreso i sostenitori dell'artista, abituati al lato più aggressivo e carico di Robie C che ha però dato dimostrazione con questo brano di riuscire a coinvolgere l'ascoltatore anche con il proprio lato più libero e introspettivo. Lo spirito libertino del brano e la voglia di scappare dalla metropoli, viene ripresa anche nella sceneggiatura del videoclip quando si vedono graffiti e ambienti urbani che diventano un vero e proprio palcoscenico di esibizione del cantante.





Nel video Robie C canta la voglia di fuggire dalla città e regala all’ascoltatore la speranza che una via di fuga dalla monotonia esiste sempre, e che la libertà è la vera gioia. In mancanza di libertà c’è sofferenza, così il video è un inno all’antistress, un “antismog” per uscire dagli schemi urbani in un momento in cui le città si stanno sempre di più affollando di persone.

Robie C nel video di “Aria” ci ricorda che a volte nella vita è dura accettare le regole del progresso della metropoli perché ci vuole un continuo allenamento mentale e spirituale.

Il singolo “Aria” ha suscitato molto interesse arrivando alle prime posizioni delle web radio più importanti e conquistando l'attenzione di un pubblico anche differente da quello dedito alla dance music.

Senza dubbio il brano acquista maggiormente valore affiancato ad un videoclip cool e

d’ impatto come questo prodotto dalla rc-music records.





E' possibile vedere il TEASER del video su Instagram Il videoclip sarà disponibile dal 27 Novembre sul canale VEVO…

Per altre informazioni scrivere a ufficiostampa@rc-music.it