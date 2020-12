Venerdi 11 dicembre 2020 nel programma curato dal

Dj Claudio Ciccone Bros "Dancing in the Dark"

in onda tutti i Week-end

DALLE ORE 22:00 sulle frequenze web di Sound Italia Radio & TV

Sound Italia Web Radio & TV

Ospite Dj Rusty Egan con uno Speciale 80S Remix Dj Set

Rusty Egan divenne famoso come DJ al Blitz Club (1979-1980), dove introdusse l'elettronica tedesca nella scena britannica. In qualità di innovatore musicale ha cercato nuove influenze a Parigi, Berlino, Düsseldorf e New York. L'influenza di The Blitz che rifiuto' lo stile della musica in voga negli anni '80 e diede inizio all'alba dell'era dei video e della musica dance elettronica.

lI BLITZED e' un documentario di prossima uscita su' Sky Arts realizzato da Bruce Ashley, che racconta la storia con la musica fornita e selezionata da Rusty Egan, da Boy George ai Visage con i batteristi del Burundi e gli artisti di oggi Viktoria Modesta Tiny Magnetic Pets e Jono Ma e un omaggio a Kraftwerk

Rusty Egan Presents Welcome to the Remix Vol 2

#Blitzed Documentary Teaser by Bruce Ashley



Dj Claudio Ciccone Bros. produttore di musica elettronica

noto per i suoi 80s Modern FlashBack con il mitico Steve Norman presenta il nuovo EP disponibile su i maggiori network digitali di

Alessia Ciccone & Ciccone Bros

EP 2021