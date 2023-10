GROW UP Impresa Sociale Agricola, organizzazione non profit che si dedica all’agricoltura innovativa e rispettosa dell’ambiente, situata nella storica Cascina Cassotti Balbo a Mirafiori, ha aperto a Torino il primo allevamento di alpaca, una fattoria didattica chiamata “Alpaca del Monviso” per un’avventura didattica e divertente adatta a tutte le età. L’Impresa Sociale Agricola Grow Up propone anche l’esperienza della “Passeggiata con gli Alpaca”, durante la quale i visitatori potranno interagire direttamente con gli alpaca, imparando a conoscerli meglio e creando un legame di fiducia reciproca con questi affascinanti animali.

L’iniziativa di raccolta fondi lanciata su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, è collegata al bando ideeRete del Gruppo Assimoco, prima Compagnia assicurativa italiana ad acquisire la qualifica di Società Benefit. Il percorso che ha portato Assimoco, da quasi 50 anni Compagnia di riferimento del Movimento Cooperativo italiano, ad assumere un impegno sempre più stringente nei confronti della società e dei territori, è stato consolidato con l’acquisizione della Certificazione B Corp, e con la trasformazione in Società Benefit. La Compagnia intende partecipare al cambio di paradigma rispetto ai modelli dominanti di impresa a solo scopo di lucro, che risultano non più adeguati a rispondere alle sfide che economia e società stanno affrontando. Il Bando ideeRete è una ulteriore manifestazione tangibile di questa vocazione.

L’obiettivo economico della raccolta fondi, fissato in 10mila euro, permetterà al progetto di crescere ulteriormente, completandolo con l’acquisto degli strumenti per assicurare il massimo della cura e del benessere agli animali, come nuove mangiatoie e capanne, e la manutenzione dell’Alpaca Truck che è già stato acquistato.

Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/dalle-ande-a-torino-gli-alpaca-in-citta-anche-grazie-al-tuo-aiuto/