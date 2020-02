Donald Trump ha deciso che il suo avversario, tra i democratici, alle prossime presidenziali di novembre non è più Joe Biden, ma Mike Bloomberg.

Quindi su Bloomberg, che ancora non si è presentato alle primarie e lo farà a partire dal 3 marzo, Trump ha spostato tutta la sua "attenzione".

Qualche giorno fa lo aveva sbeffeggiato per l'audio in cui l'ex sindaco di New York indicava nelle minoranze etniche le uniche fonti dei reati commessi negli Stati Uniti, definendolo razzista in un tweet poi rimosso.

Quest'oggi Trump ha di nuovo attaccato Bloomberg... sull'altezza!

Vedrete... Mini Mike Bloomberg è un PERDENTE che ha soldi, ma non è in grado di fare un dibattito e ha zero presenza. Mi ricorda una versione in piccolo di Jeb "Low Energy" Bush, ma Jeb è più capace in politica e ha trattato la comunità nera molto meglio di Mini!Mini Mike è una massa di energia morta di 1 metro e 63 che non vuole stare sul palco per un dibattito con questi politici professionisti. Niente pugni, per favore. Odia Bernie il pazzo e, con abbastanza soldi, forse lo fermerà. La gente di Bernie andrà fuori di testa!



Stavolta, però, Mini Mike non ha fatto finta di nulla e gli ha risposto... in questo modo:

A New York conosciamo molte delle stesse persone. Alle tue spalle ridono di te e ti chiamano un fenomeno da baraccone, un pagliaccio. Sanno che hai ereditato una fortuna e l'hai sperperata con affari stupidi e incompetenza. Ho risultati e risorse per sconfiggerti. E lo farò.





.@realDonaldTrump - we know many of the same people in NY. Behind your back they laugh at you & call you a carnival barking clown. They know you inherited a fortune & squandered it with stupid deals and incompetence.



I have the record & the resources to defeat you. And I will. https://t.co/fO4azmZaUg — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 13, 2020



Come si può notare, non è certo lo stile che caratterizza i miliardari... ma i soldi. E se Bloomberg e Trump dovessero essere coloro che si sfideranno a novembre per diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti, allora è chiaro che ne scorreranno a fiumi.



Ma per Trump, da quel lato, Mini Mike potrebbe essere un avversario ostico. Infatti Bloomberg, che finanzia di tasca propria la sua campagna, ha già speso circa 350 milioni di dollari in spot televisivi, online e radiofonici, dichiarando di essere disposto ad arrivare a spendere fino ad 1 miliardo di dollari, con la sua fortuna personale valutata da Forbes in 61,8 miliardi, che ne fanno l'ottavo uomo più ricco d'America.

Trump invece, sempre secondo Forbes, vale 3,1 miliardi e i suoi comitati elettorali fondi hanno raccolto 154 milioni di dollari negli ultimi tre mesi del 2019.