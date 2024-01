Il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati rilancia anche per il 2024 la campagna in Italia per il rinnovamento della Chiesa Cattolica Romana in vista della possibilità di riammissione al ministero dei preti sposati.

Da anni il Movimento è impegnato per la pace e i diritti delle minoranze nella Chiesa e nella società civile attraverso il blog "Informazione Libera"

La campagna di rinnovamento sarà avviata da Domodossola (Sacro Monte Calvario) a partire dal 21 Gennaio 2024 e si concluderà il 31 Dicembre 2024.

Per adesioni scrivere a [email protected] .

Tutte le date della campagna di rinnovamento saranno visibili dal blog sulla pagina web dedicata.