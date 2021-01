Leggermente in crescita il numero di nuovi casi Covid che nelle ultime 24 ore sono stati 15.774. In aumento anche i tamponi effettuati, 175.429, circa 34mila in più rispetto a ieri.

Scende all'8,99 (ieri era al 10,05) la percentuale odierna di contagiati in rapporto al numero di tamponi effettuati. Il totale dei contagiati è arrivato a 2.303.263.

Tra le regioni con il maggior numero di casi ritroviamo la Lombardia con 2.245 nuovi positivi con un tasso di positività al 7,04%, seguito da Sicilia (1.969), Veneto (1.884), Lazio (1.612), Emilia Romagna (1.178), Puglia (1.082), Campania (1.098) e Piemonte (1.009).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 564.774 (ieri 570.040). Tra i positivi, 2.579 (ieri 2.636) sono in cura presso le terapie intensive dove si registrano 165 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, 23.525 (23.712) sono i ricoverati con sintomi, mentre sono 538.670 le persone in isolamento domiciliare (ieri 543.692).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 1.673.936 (ieri 1.653.404).

Oggi sono 507 i decessi, con il totale che sale a 80.236.





Al 13 gennaio sono 800.730 le dosi di vaccino finora somministrate in Italia, pari al 56,9% di 1.406.925 arrivate nel Paese. Al di sotto della media nazionale 10 tra regioni e P/A.



Di seguito il video con le comunicazioni del ministro Speranza al Parlamento: “Con campagna di vaccinazione si intravede la luce in fondo al tunnel. Deve essere la sfida di tutto il Paese”.