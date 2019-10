Martedì è stato il giorno dell'evento "made By Google 2019" ed insieme ai nuovi Pixel 4 e 4 XL, Google ha presentato anche il Pixelbook Go, il suo nuovo notebook con Chrome OS.

Questo notebook viene proposto in tante varianti che sicuramente sapranno soddisfare le esigenze dei vari utenti. Il nuovo Chromebook si caratterizza anche per un design semplice ma gradevole, che ha ricevuto vari riconoscimenti internazionali.

Questo tipo di prodotto si differenzia dai vari notebook presenti sul mercato perché utilizza come sistema operativo Chrome OS e può essere considerato un dispositivo adatto per gli studenti universitari.



Queste le caratteristiche tecniche del Google Pixelbook Go

Display: LCD, 13.3″, Full HD/4K, touch

CPU: Intel Core m3/Intel Core i5/Intel Core i7, chip di sicurezza Titan C

RAM: 8/16GB

Memoria interna: 64/128/256GB

Sistema operativo: Chrome OS

Connettività: Wi-Fi, 2×2 (MIMO), dual-band (2.4 GHz, 5.0 GHz), Bluetooth 4.2

Fotocamera: Duo Cam, 2MP, f/2.0

Batteria: 47Wh (versione Full HD)/56Wh (versione 4K) con supporto alla ricarica a 45W

2 USB di tipo C, jack audio da 3.5 mm, sensore di luminosità, magnetometro, tastiera retroilluminata, tasto dedicato per attivare Google Assistant, due speaker, due microfoni