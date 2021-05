Nella città mamertina vi è stata una tappa di “Run4hope, Corriamo insieme per la solidarietà”, il primo grande giro d’Italia podistico a staffetta con l’esclusivo scopo di raccogliere fondi per la ricerca: in codesta edizione gli atleti delle varie associazioni locali sono impegnati per sostenere Airc per la cura dei tumori infantili.

In questi giorni atleti di tutta la Sicilia hanno attraversato paesaggi e fotografato la bellezza dei luoghi più suggestivi attraverso il cambio del testimone. Ieri la “staffetta” è stata anche a Milazzo e l’antico Atrio del Carmine ha ospitato i podisti per il simbolico momento di sport e solidarietà, conclusosi con l’intervento di plauso dell’Assessore allo Sport Antonio Nicosia.

Il Sindaco Pippo Midili è intervenuto al plesso scolastico di San Pietro alla cerimonia d’inaugurazione dell’altalena donata dall’insegnante della scuola Antonietta Spanò, in memoria della propria figlia Eva Sardo, ex alunna dell’istituto, prematuramente scomparsa.

Presenti anche il dirigente scolastico Alessandro Greco e il parroco Giuseppe Rinaldi, che ha benedetto la struttura, scelta dai genitori di Eva, giacché gioco preferito della loro figlia e da sempre ritenuto un simbolo di divertimento per i bambini.