Mancano tre mesi al concerto del cantautore Andrea Pimpini che si terrà Sabato 27 Maggio a Vienna, in Austria!

Biglietti in prevendita: https://tschocherl.reservix.at/tickets-the-concert-event-ill-stay-by-the-window-in-wien-tschocherl-am-27-5-2023/e2045046

La musica italiana toccherà Vienna con un concerto di circa 2 ore dove saranno cantati tutti i brani inediti di Andrea: dall'ultimo album "I'll Stay by the Window" (con brani in inglese) fino a "Vai e non pensare" (con brani in lingua italiana). Non è esclusa la possibile presenza di cover italiane e inglesi.

Cosa diresti a chi non ti conosce?

Di assistere a questo concerto evento. Il biglietto costa poco, solo 17 euro. Sarà un evento unico impreziosito da videoclip, duetti e sorprese dell'ultimo minuto. Farò il possibile per coinvolgere ed emozionare il pubblico. I primi dieci acquirenti, inoltre, riceveranno il mio nuovo album, gratis!

Poi è un'ottima opportunità per aiutare un cantautore emergente che ha voglia di mettersi in gioco anche all'estero... un'occasione per supportare la musica italiana suonata in Europa.

Suonare a Vienna è un'ennesima soddisfazione...

Si... Nel 2020 ho aderito all'iniziativa #iosuonodacasa e Sky TG24, All Music Italia, Radio Rai 2 e tante altre testate giornalistiche hanno condiviso le mie dirette da casa affianco a nomi del calibro dei Modà, Nek e Francesco Renga... Nel 2021, Billboard mi ha inserito nella sua classifica internazionale dedicata ai live streaming di maggior successo. Nel 2022 IlMessaggero mi ha intervistato in esclusiva... Poi è arrivata la collaborazione nazionale con Soundreef per la realizzazione di una loro campagna pubblicitaria... Insomma: Vienna sarebbe anche un modo per festeggiare questi piccoli ma grandi traguardi.