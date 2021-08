Da alcuni giorni, a bordo della nave umanitaria Geo Barents, armata da Medici Senza Frontiere, ci sono 322 persone, di cui molte sopravvissute ai campi di concentramento in Libia.

Tra quelle persone vi sono 95 minori: 82 non sono accompagnati, 5 hanno meno di 5 anni, 1 ha solo due settimane.



L'equipaggio della Geo Barents ha prestato cure a 68 persone, per lesioni traumatiche, ferite, ustioni di lieve entità, mal di mare, scottature... Tutti i 322 sopravvissuti sono esausti, alcuni dei quali necessitano di cure che possono essere fornite a terra.

Da alcuni giorni la Geo Barents è in attesa di un porto sicuro per sbarcare 322 persone, ma finora non le è stato assegnato.