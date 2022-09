Sabato 10 Settembre si è tenuta presso l’Anfiteatro Ex Alisei a Palo del Colle (BA), l’ennesima replica della commedia teatrale “IL PRIMO LOCKDOWN” messa in scena dalla compagnia teatrale IL CRUDO & MANGIATO.

La commedia teatrale diretta da Tommy De Ceglie, in data odierna, è la prima in Italia ad aver trattato l'argomento della pandemia e del successivo lockdown causato dal Covid-19.

La messa in scena, in 3 atti brillanti, ha saputo far divertire e far riflettere gli oltre 300 spettatori presenti, che hanno potuto rivivere in maniera più "leggera" e sdrammatizzante, gli avvenimenti che hanno segnato il mondo a cavallo tra il 2020 e il 2021 a causa del temutissimo virus.

Tutto è partito dall'idea di scrivere uno sketch di cabaret, che potesse esorcizzare le paure e le ansie di quei mesi (ci racconta il regista), in una sera di primavera, quando a seguito dell'incontro con la sua partner artistica Angela Savino, dopo aver abbozzato qualche battuta, si resero conto che il tutto potesse essere trasformato e riadattato alla sceneggiatura di un copione teatrale. E così fu!

Mesi di prove estenuanti, dedizione e spirito di sacrificio, gli hanno portati al debutto lo scorso maggio con ben 4 repliche nella sala teatro della fondazione San Vincenzo de'Paoli a Palo del Colle (BA).

Da quel momento in poi, la scalata verso il successo con la partecipazione nella rassegna teatrale LUN-ARIA organizzata dalla direttrice artistica dell'accademia OBIETTIVO SUCCESSO di Altamura (BA), Cinzia Clemente, fino al ritorno a Palo nella rassegna teatrale ESTATE CON NOI, organizzata dal Comune di Palo del Colle.

Prossimamente, attraverso i canali social, saranno pubblicate le prossime date delle repliche, previste anche in altre città e paesi della provincia di Bari!

Il cast è composto da 7 attori, tra i quali Angela Savino (in arte Paolina), lo stesso regista Tommy De Ceglie ( in arte Federico), Vincenzo Rossiello (in arte Peppino), Erika Troccoli (in arte Jessica), Fotinì Pellegrino (in arte Luce), Domenico Cervelli (in arte Leo) e Antonio D’Armiento (in arte Corriere Amazon). La regia audio è stata affidata a Giovanni Pellegrino, mentre il trucco e parrucco a Floriana Colaianni.

Per chi non avesse ancora avuto la possibilità di poter vedere questa commedia, ecco qui di seguito una breve sinossi:

Corre l’anno 2020, periodo pre-lockdown, ci sono due sorelle Paolina e Jessica con le rispettive famiglie: Paolina la sorella maggiore è sposata con Peppino e hanno una figlia di nome Luce, vivono in un contesto familiare modesto frutto di sacrifici quotidiani; Jessica, la sorella minore, è sposata con Federico, i due dirimpettai, vivono in un contesto familiare agiato e moderno. Le due famiglie abitano nello stesso condominio al primo piano divise esclusivamente da un pianerottolo. Le due case sono in comune come tutti i problemi, le tragedie che legano le due famiglie… fino al temutissimo lockdown. Tra una serie di gag esilaranti e momenti di tensione questo nucleo familiare allargato si ritroverà ad affrontare la pandemia mondiale e non solo!

Un grande in bocca al lupo a questi attori e alla compagnia teatrale IL CRUDO e MANGIATO!