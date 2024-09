Stefano Pancari , fondatore di ROCK'N'SAFE , sarà protagonista di un evento imperdibile al Safety Expo (che si svolgerà a Bergamo il 18 e il 19 settembre) con lo spettacolo “Women in ROCK'N'SAFE” . L'appuntamento è fissato il 18 settembre per le ore 16:30 nella Sala Caravaggio , dove la performance prenderà vita attraverso un viaggio musicale e narrativo. Al centro, l'importanza di una cultura della sicurezza sul lavoro che coinvolge tutti, rendendo ogni individuo protagonista attivo di un ambiente di lavoro sicuro e integrato nella cultura aziendale.

"Women in ROCK'N'SAFE" celebra il ruolo delle donne come leader nella sicurezza attraverso interpretazioni di grandi successi musicali femminili, abbinati a riflessioni su ciò che rende ognuno di noi un leader nella cultura della sicurezza . Sul palco, oltre a Stefano Pancari , ci saranno il pianista e narratore Gabriele Medeot e la voce straordinaria di Laura Panetta , che daranno voce e musica a questo viaggio inedito e coinvolgente.

" La sicurezza sul lavoro non può più essere vista come una semplice norma da rispettare.” Dichiara Stefano Pancari. "Deve diventare un vero e proprio valore culturale, qualcosa che ognuno di noi abbraccia come parte della propria vita, sia al lavoro che fuori. Con ROCK'N'SAFE vogliamo dimostrare che la sicurezza è un'opportunità, non un limite. Attraverso lo storytelling e l'esperienza emotiva, possiamo rendere il messaggio della sicurezza più accessibile, reale e tangibile per tutti" Pancari sottolinea la necessità di adottare nuove pratiche per incentivare la conoscenza dei rischi, non solo in ambito lavorativo, ma anche nella vita quotidiana : " Dobbiamo stimolare una rivoluzione culturale sulla sicurezza, un cambiamento di mentalità che mette al centro il valore della vita e la consapevolezza dei rischi. Tutti, nessuno escluso, dobbiamo impegnarci per una vera rivoluzione culturale nella sicurezza del lavoro, con un cambiamento che parte dal basso e coinvolge ogni singola persona. Solo così possiamo prevenire incidenti e creare ambienti più sicuri e sostenibili ."

I dati sugli incidenti sul lavoro ei commenti di Stefano Pancari :

Secondo gli ultimi dati dell'INAIL , nel 2023 si sono registrati oltre 555.000 infortuni sul lavoro , con un aumento del 3,8% rispetto all'anno precedente. Le morti sul lavoro hanno superato quota 1.200 , un trend che continua a destare preoccupazione. Anche al di fuori del contesto lavorativo, si sono verificati incidenti domestici e stradali in aumento, dimostrando che la cultura della sicurezza deve essere applicata in tutti gli aspetti della vita.

"Questi dati sono allarmanti e inaccettabili. Dichiara Stefano Pancari . In Italia non si fa ancora abbastanza per promuovere una cultura della sicurezza seria e diffusa. Le istituzioni devono investire di più nella formazione e nell'educazione alla prevenzione, ma purtroppo spesso vengono trascurate. Inoltre, troppi falsi guru della sicurezza alimentano confusione, spingendo le aziende meno esperte a prendere decisioni sbagliate, compromettendo la salute e il benessere dei propri lavoratori. È fondamentale che chi si occupa di sicurezza lo faccia con competenza e trasparenza, perché la vita umana non può essere trattata come un dettaglio secondario.”