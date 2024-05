Più di due ore volate via senza accorgersene. Il pubblico parte integrante dello spettacolo tra cori e clap. Una interessante carrellata tra i brani piu' significativi di questi primi dieci anni di carriera del cantautore Simone Barotti accompagnato da una band esplosiva e da una spalla, Lorenzo Saltarelli (l'illusionista), emozionato ma divertente. Così è andata la serata all'OFF OFF THEATRE di sabato 25 Maggio in via Giulia a Roma.

Il nuovo singolo "Mi sono perso a Roma" è l'apice di un percoso cantautorale complesso e variegato che ha portato Simone a confrontarsi con musicalità così tanto diverse negli anni da rendere l'ecletticità il suo marchio di fabbrica.

Simone riesce a coinvolgere il pubblico con ironia e spontaneità ma all'occasione riesce ad essere piuttosto pungente con le parole. Degno di nota l'intervento sulle critiche contrastanti ricevute dai giornalisti negli anni. Encomi ma anche durissimi affronti ad una professionalità che invece ormai è indubbia.

Se alcuni brani erano sicuramente meno centrati in altri la voce dell'artista ha reso giustizia all'atmosfera della splendida location romana. "T'agg portato na' rosa" piano e voce da brivido così come "Just the two of us" dove le sue capacità interpretative hanno riempito di magia il teatro. Poi tutti brani piu' conosciuti. Da "Amami da ora" ad "Amore Tossico" passando per la splendida "Le Rose" (chitarra e voce) al brano che forse più di tutti riesce a coinvolgere il pubblico, "Nel disordine che c'è".

Allo spettacolo è intervenuto, come accennavamo, anche l'illusionista Lorenzo Saltarelli che dopo un inizio incerto è stato coprotagonista di alcuni numeri sul palco insieme a Barotti davvero molto divertenti e poi protagonista assoluto di una bella esibizione con i cerchi a metà spettacolo.

Da vedere

G.R.