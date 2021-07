Venerdì 2 luglio al #Costez Summer Club di Telgate (BG) prende il via un Opening Week coi fiocchi. Il party si chiama "Be Free, Welcome to White Zone" e in console c'è Dr.Space, un dj che gli ospiti del #Costez conoscono bene. Al microfono sul palco c'è poi Chiara Giorgianni, bella e bravissima artista attiva in tutta italia. Sabato 3 luglio il programma per fortuna non cambia di molto, visto che la voglia di divertimento, in sicurezza, è molta. In console c'è ancora Dr.Space, mentre al microfono arriva Mapez, anche lui molto conosciuto e apprezzato.

Come spiega sui social giustamente lo staff del #Costez, è presto per tornare alla normalità ma è ora di rincominciare a vedersi! Musica, drink, show, sorrisi... Tutto questo c'è ed è già abbastanza. Per ora però #Costez è aperto come bar con musica e non è ancora possibile ballare.

Tra i partner della nuova stagione di #Costez Summer Club, ecco SEAT Bergamo, Padoin Fashion Deluxe, My Wellness Studio, Touchdown Abbigliamento Grassobbio, Perosino Abbigliamento Cazzago s/m, Hotel Costez Cazzago s/m, iLMYO – il tuo Clipper personalizzato, Ottica Foppa Grassobbio / Palazzolo, Grey Goose, Apelungo.

Ingresso Uomo/Donna 12€ con Drink

2/7 #Costez - Telgate (BG) Reopening | Friday

https://www.facebook.com/events/289209822943528

3/7 #Costez - Telgate (BG) Reopening | Saturday

https://www.facebook.com/events/317197713212506

#Costez Summer Club di Telgate (BG) c/o Nikita

via dei Morenghi 2 - Telgate (BG)

info: 3480978529 (Bobe)

https://www.instagram.com/costez_official/