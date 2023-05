La Formula 1 desidera inviare il proprio pensiero alle persone e alle comunità colpite dai recenti avvenimenti in Emilia-Romagna. Vogliamo anche rendere omaggio al lavoro dei servizi di emergenza che stanno facendo tutto il possibile per aiutare chi ha bisogno.A seguito dei colloqui intercorsi tra la Formula 1, il Presidente della FIA, le autorità competenti – tra cui i Ministri competenti, il Presidente dell'Automobile Club d'Italia, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, il Sindaco della Città e il promotore – è stata presa la decisione di annullare il Gran Premio di Imola previsto per questo weekend.La decisione è stata presa perché non è possibile tenere l'evento in sicurezza per i nostri tifosi, le squadre e il nostro personale ed è la cosa giusta e responsabile da fare vista la situazione in cui versano i paesi e le città della regione. Non sarebbe giusto esercitare ulteriori pressioni sulle autorità locali e sui servizi di emergenza in questo momento difficile.Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato della Formula 1, ha dichiarato: "È una tale tragedia vedere cosa è successo a Imola e in Emilia-Romagna, la città e la regione in cui sono cresciuto, e i miei pensieri e le mie preghiere sono con le vittime delle inondazioni, le famiglie e le comunità colpite.Voglio esprimere la mia gratitudine e ammirazione per i soccorritori che stanno lavorando instancabilmente per aiutare coloro che hanno bisogno di aiuto e per alleviare la situazione: sono eroi e tutta l'Italia è orgogliosa di loro.La decisione che è stata presa è quella giusta per tutti nelle comunità locali e per la famiglia della F1, poiché dobbiamo garantire la sicurezza e non creare oneri aggiuntivi per le autorità mentre affrontano questa terribile situazione".Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha dichiarato: "I miei pensieri e quelli di tutta la famiglia FIA sono con coloro che sono stati colpiti dalla terribile situazione nella regione Emilia-Romagna. La sicurezza di tutte le persone coinvolte e gli sforzi per il ritorno alla normalità sono la massima priorità in questo momento".

Questa la nota con cui a fine mattinata è stato ufficializzato l'annullamento del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna 2023, che avrebbe dovuto svolgersi domenica 21 maggio ad Imola nell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

La Formula 1 tornerà di nuovo in pista il 28 maggio a Montecarlo, con il Gran Premio di Monaco. Ancora, però, non è chiaro se la l'appuntamento di Imola sia da considerarsi definitivamente annullato oppure se sarà recuperato nell'arco della stagione