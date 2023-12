La Nintendo Switch con il set di Switch Sports è molto più di una semplice console di gioco. Questo pacchetto completo offre un'esperienza di intrattenimento totale per appassionati di videogiochi di tutte le età.

All'interno della confezione, oltre alla console stessa, troverai la base per Nintendo Switch, due Joy-Con (uno blu/neon e l'altro rosso/neon), l'impugnatura joy-con, l'alimentatore, un set di laccetti per i Joy-Con, cavo HDMI e Nintendo Switch Sports preinstallato. Inoltre, viene fornita una pratica fascia per la gamba e un abbonamento di tre mesi a Nintendo Switch Online, per offrire ai giocatori un'esperienza di gioco completa e variegata.

L'apprezzato gioco Nintendo Switch Sports è già installato nella console, consentendo di immergersi istantaneamente in un mondo di sport divertenti e coinvolgenti.

Una delle caratteristiche più accattivanti della console è la sua versatilità: la Nintendo Switch permette di giocare in modalità multiplayer online o in modalità da tavolo, ideale per divertirsi insieme agli amici o condividere un'esperienza di gioco con la famiglia.

La console Nintendo Switch, grazie alla sua flessibilità, rappresenta il compagno ideale in ogni situazione. È possibile collegare fino a otto console tramite connessione locale per organizzare emozionanti sfide multiplayer, offrendo la libertà di giocare quando e dove si desidera.

Con oltre 2000 acquisti registrati nel mese scorso, la Nintendo Switch con il set di Switch Sports è disponibile al prezzo scontato di 271,90€, offrendo un risparmio del 3% rispetto al prezzo medio di 279,00€.

In definitiva, la Nintendo Switch si conferma come un punto di riferimento nel mondo del gaming, unendo divertimento, versatilità e intrattenimento, rendendola una scelta ideale per gli appassionati di giochi multigiocatore e per chi cerca un'esperienza di gioco completa e adattabile a ogni esigenza.