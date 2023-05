Toccare temi sociali importanti, quali la diversità, l'integrazione sociale che vivono delle leggi e delle regole di una società, non è mai facile, come non è facile accettare ciò che è diverso dalla normalità. Ma in fondo, qual è la definizione di normale? E' normale qualcosa perché siamo noi a considerarla tale, o perché lo dice la società in cui viviamo?

Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino da sempre affrontano questi temi delicati, forse scomodi per i più, e lo fanno attraverso uno dei modi più semplici e diretti che ci sia per comunicare un messaggio: il fumetto " L'Uomo Elastico", tratto dalla storia vera di Nunzio Bellino, attore e personaggio televisivo affetto da una Sindrome rara, la Ehlers- Danlos".

Il volume ideato da Nunzio Bellino, sceneggiato da Giuseppe Cossentino ( entrambi autori dell'opera), disegnato da Tiziano Riverso ed Edito da Edizioni Antea sta avendo uno straordinario successo e seguito.

Il supereroe, Nunzio Bellino " Elastic Man", tra i vicoli di Napoli rapisce e coinvolge tutti. Una graphic novel semplice ma dotata di una potenza comunicativa incredibile, capace di suscitare sentimenti contrastanti, di allargare il pensiero, di abbattere le credenze comuni e di cambiare la nostra visione del mondo.

L’Uomo Elastico ha girato l’Italia con un tour di presentazioni da Sud al Nord: tra le tappe più importanti, la Dimora del Confino di Cesare Pavese, a Brancaleone, in Calabria, e Venezia, durante il Festival del Cinema, dove il libro è stato presentato durante il talk show” Il Salotto delle Celebrità”, nelle trasmissioni TV Mattina Live (Canale 8) Studio Mattina (Canale 9), Fatti e Storie da raccontare (Sky), Non Solo Storie New Radio Network. Tra le ultime presentazioni alla libreria “Io ci sto”, al Vomero (Napoli) e la Scuola Romeo Sant'Antimo (NA) coinvolgendo studenti di tutte le scuole del territorio. Un evento con il patrocinio morale del comune di Sant'Antimo.

L’Uomo Elastico è tratto dal cortometraggio ” Elastic Heart” diretto dal regista e sceneggiatore Giuseppe Cossentino, in concorso al David Di Donatello 2023. Il cortometraggio è vincitore di diversi riconoscimenti, come due Oscar del Web e migliore sceneggiatura e miglior trailer, nonché tra i 10 miglior pitch Trailer al Trailers Film Fest 2020.

La storia di Nunzio Bellino ha avuto l’attenzione dei media nazionali e internazionali e di Storie Italiane, ospite di Eleonora Daniele su Rai 1, che lo consacrato simbolo italiano antibullismo e delle patologie rare.

Bellino e Cossentino continuano il tour di presentazioni, tra incontri pubblici, televisione, scuole e radio ed a Sarno, giovedi' 4 maggio 2023 negli studi e ai microfoni di Tropp Fun Radio, prima ed unica radio interscolastica d'Italia hanno presentato " L'Uomo Elastico" a fumetti raccontando le grandi soddisfazioni che sta portando loro il volume e per dire no ancora una volta all'indifferenza e al bullismo sensibilizzando sulle patologie rare.