Il brano del cantautore sugli stores digitali e dal 1° dicembre nelle radio.

“Pasticciotta alla crema” è il primo singolo dell’eclettico cantautore Michele Bo, sui principali stores digitali e dal 1° dicembre nelle radio in promozione nazionale. Una ballad pop intima e delicata dagli arrangiamenti semplici e diretti, in cui la voce dell’artista si mette al servizio delle parole, della narrazione, come il classico e stimato cantautorato italiano esige. La nascita del brano è frutto di una ispirazione nascosta tra gli eventi che hanno accompagnato Michele nel suo percorso di vita. A motivarlo anche la rottura di una relazione importante con la ragazza con cui aveva condiviso il percorso di studi universitari. La proposta di lavoro e l'imminente partenza per Abu Dhabi, infatti, hanno portato con sé anche una difficile separazione. È proprio da questo episodio che nasce il brano “Pasticciotta alla crema”.

Poche settimane dopo aver preso l'aereo che lo avrebbe portato in un paese sconosciuto Michele non sapeva cosa aspettarsi. Era emozionato per la nuova avventura, ma anche emotivamente scosso per quello che era successo. Lasciava il paese in cui era cresciuto, ma più di tutto non riusciva ancora a credere che fosse finita la relazione che aveva illuminato gli ultimi anni della mia vita. Non appena si trasferì nel nuovo appartamento ad Abu Dhabi, a gennaio di quest'anno, una tra le prime cose che fece fu comprare una chitarra (dato che in aereo non era riuscito a portarla). Appena l'ha avuta tra le mani, racconta, si è chiuso in casa e ha suonato ininterrottamente per tutto il weekend. Una di quelle sere, durante uno di quei momenti particolarmente nostalgici, d'impulso, d'improvviso, ha sentito il bisogno di cantare le emozioni che provava in quel momento, e così è nata la canzone per la ragazza che aveva rapito il suo cuore.

“Le parole sono venute spontanee, gettate al vento al ritmo dei palpiti delle emozioni celate, che non aspettavano altro che essere liberate.

Un canto d'amore, di speranza e di abbandono. Una consapevolezza della distanza, ma della persistenza dei sentimenti e dei ricordi.” Michele Bo

Storia dell’artista

Classe 1997, Michele Baldo, in arte Michele Bo, è un brillante studente italiano espatriato all'estero, ora ad Abu Dhabi dove lavora come ingegnere di intelligenza artificiale. Ma l'Italia la porta nel cuore e la cultura del suo paese natale non può che manifestarsi nella musica e nella poesia. Aspirante cantautore, il suo primo brano “Pasticciotta alla crema” è uscito il 6 giugno. Michele fa parte dei tanti cervelli in fuga. Laureato in informatica nel 2020 all'Università di Trento e in neuroscienze cognitive nel 2022, con un periodo di ricerca tesi ad Amsterdam, vola a dicembre dello stesso anno ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, dove viene assunto in un centro di ricerca per lavorare sulle frontiere delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale. Ma nel tempo libero, tra un esperimento e l'altro, una duna di sabbia e l'altra, un po' di mare e qualche trasferta a Dubai, la sua passione è la musica. Michele scrive da quando era solo un adolescente, ma solo recentemente ha preso seriamente questa passione.

