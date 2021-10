Si è chiusa con un grande successo la prima edizione dei IOTHINGS AWARDS, ideati e organizzati da #Innovability per innescare e sostenere un processo virtuoso di condivisione delle esperienze migliori tra imprese, startup, centri di ricerca e istituzioni, ovvero tutti gli attori che sono in grado di conferire valore aggiunto alle aziende utenti, sviluppare nuovi prodotti e servizi per i clienti e migliorare la qualità di quelli esistenti.

La cerimonia di premiazione si è svolta durante IOTHINGS WORLD, appuntamento dedicato alla Digital Transformation of Things, che si è tenuto il 28-29 settembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago con un format misto in presenza e on-line.

“Gli IOTHINGS AWARDS sono partiti con grande successo dato dalle 109 candidature di cui 45 startup, quindi possono realmente rappresentare la filiera IoT italiana. Sperando che questa iniziativa possa contribuire allo sviluppo dell’ecosistema, invito le aziende a non perdere una reale opportunità di visibilità e sviluppo e a candidarsi alla prossima edizione” ha dichiarato Gianluigi Ferri, CEO Innovability e ideatore IOTHINGS AWARDS.

La qualità delle candidature giunte è stata apprezzata dalla importante giuria composta da professionisti e top manager delle principali realtà italiane ed internazionali protagoniste della trasformazione digitale.

Ed ecco la CLASSIFICA con i finalisti e vincitori di ciascuna categoria e l’assegnazione dei PREMI SPECIALI:



CONSUMER IOT

1° classificato: ASTREL GROUP, 2° classificato: DICEWORLD, 3° classificato: INFOFACTORY

ENERGY

1° classificato: MIDORI, 2° classificato: MIPU ENERGY DATA, 3° classificato: TELIT COMMUNICATIONS



HEALTH

1° classificato: CT CONSULTING, 2° classificato: TRANSTEC SERVICES, 3° classificato: AXA ASSICURAZIONI



MANUFACTURING

1° classificato: SOGETEL, 2° classificato: RELATECH, 3° classificato INTAC



SMART COMMUNITIES

1° classificato: WENVENT.IT, 2° classificato HIGECO ENERGY, 3° classificato APPLIED RESEARCH TO TECHNOLOGIES



DATA ANALYTICS & AI

1° classificato: SIGNALLY, 2°classificato SECO MIND, 3° classificato CAREL INDUSTRIES



ENABLING PLATFORMS

1° classificato: GEMINO, 2° classificato HIGECO, 3° classificato TCL EMD



CONNECTIVITY

1° classificato: EVERYNET, 2° classificato RELOC, 3° classificato SIMPLEMATTER



OPEN INNOVATION

1° classificato: NEXTON, 2° classificato: IOOOTA, 3° classificato: BLEB TECHNOLOGY



PREMI SPECIALI

Premi speciali assegnati da OVHcloud, sponsor dell’iniziativa

1° classificato: INNOVATION RIVER

2° classificati parimerito: BUILTI – HASSISTO - IOOOTA - NEXTON – RUNELAB

Premio speciale ComoNext, partner dell’iniziativa: STRATEGIC BIM

Premio speciale FoolFarm, partner dell’iniziativa: ALBICCHIERE

Premio speciale Innovation World Cup® Series: assegnato ai vincitori di tutte le categorie



Ringraziamo tutti gli sponsor e i partner dell’iniziativa per aver promosso questi Awards alla community della trasformazione digitale in Italia e di aver così contribuito al successo dell’iniziativa:

SPONSOR: OVHcloud, Qlik

PARTNER: Assoesco, Assoretipmi, ComoNext, FASI.biz, FoolFarm, Innovation World Cup®, Series, Kantar, Cluster SmartCommunities, Social & Tech e The HIVE

Infine vi diamo appuntamento al 2022 per la prossima edizione di IOTHINGS AWARDS! Stay tuned on https://www.iothingsawards.com/





Informazioni su INNOVABILITY:

Innovability dal 2000 è il punto di riferimento italiano della filiera di operatori nel settore delle tecnologie digitali “disruptive”– in particolare M2M, Internet of Things, AI, Robotics, Wearable e AR/VR – e organizzatore di manifestazioni fieristiche, eventi, convegni e seminari formativi che offrono occasioni di dibattito, confronto, scambio commerciale e networking tra aziende, istituzioni e mercati.



