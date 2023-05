Si beve sempre bene e si balla meglio all'Hotel Costez - Cazzago (BS), in Franciacorta. Venerdì 12 maggio 2013 il weekend decolla con Friday, appuntamento pieno di musica e sorrisi dove a prendere possesso della console del locale sono garanzie autentiche come NZDJ e il vocalist Mapez. Ventiquattro ore dopo, ossia sabato 13 maggio 2023, la festa continua in grande stile con Saturday: ancora la voce di Mapez, mentre al mixer arriva un’altra colonna del locale come Mede. Il team di Hotel Costez è formato infatti da una crew di giovani che lavorano divertendosi… o viceversa. Una serata all'Hotel Costez è relax, divertimento, drink eccellenti e tanta bella musica da ballare e da vivere con gli amici.



Il personale del locale, sempre gentile e professionale, fa il resto. Ogni weekend, dalle 22:30 alle 3 del mattino, il locale gestito da Paolo e Francesco Battaglia offre serate piene di musica e divertimento. Con canzoni da cantare, classici del momento, ritmi coinvolgenti, calici di Franciacorta, drink e bicchieroni, il relax è garantito. Riassumendo: Hotel Costez, Music & Premium Drinks made with love in Franciacorta.



Ecco perché, in questa stagione autunno, inverno e primavera '22 - '23, il successo dell'Hotel Costez è ancora più grande rispetto al passato. L'atmosfera unica del locale è difficile da trovare altrove. Musica, ritmo, stile e ottimi drink da condividere con gli amici. Sembra facile, ma in realtà è una ricetta vincente che solo l'Hotel Costez sa offrire. Riassumendo, Hotel Costez, Music & Premium Drinks made with love in Franciacorta



Info 331.9874644 (Alessia)

via Pertini 2D Cazzago San Martino (BS) A4: Rovato

Ingresso libero riservato ai maggiorenni

Consumazione facoltativa