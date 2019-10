In diretta sui Rai 3 domenica sera Petralia Soprana consegnerà il testimone al nuovo “Borgo dei borghi”.

Dalla piazza principale del paese madonita, nel corso della puntata finale del programma Borgo dei Borghi – La Grande Sfida, ci sarà il saluto della cittadina siciliana, vincitrice della scorsa edizione, al nuovo “Borgo dei Borghi” che sarà eletto alla fine della puntata condotta da Camila Raznovich.

Per la prima volta, grazie alla disponibilità dell’amministrazione di Petralia Soprana guidata da Pietro Macaluso, nella serata finale, dell’importante trasmissione della Rai che valorizza i piccoli centri della penisola, è stato introdotto il collegamento in diretta con il Borgo detentore del titolo di Borgo dei Borghi.

A Petralia Soprana sono già partiti i preparativi per garantire la buona riuscita del collegamento e sfruttare anche questa occasione per mostrarsi al grande pubblico. La piazza del Popolo sarà il salotto che accoglierà i tanti cittadini che parteciperanno alla trasmissione e da dove alcuni interlocutori testimonieranno quello che è significato per Petralia Soprana avere il titolo di Borgo dei Borghi.

L’appuntamento è per domenica alle ore 20 in piazza del Popolo per iniziare le prove tecniche per il collegamento. La trasmissione della finale prenderà il via alle ore 21,25 in diretta su Rai 3.