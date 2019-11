LA SPEZIA – Le nuove forme di energia nel campo dei trasporti navali e terrestri, tra nuove normative, innovative motorizzazioni ed emissioni. Sabato 30 novembre, alle ore 15.30 alla Spezia (piazzale Giovanni XXIII, Sala Convegni TLS) si tiene “L’evoluzione energetica nei trasporti”, conferenza organizzata dal Lions Club 5 Terre per individuare le ricadute di queste innovazioni nei porti della provincia della Spezia, di Genova e di Savona.

«I Lions con questo convegno dimostrano che non solo sono sempre vicini e di supporto ai bisognosi - spiega Carlo Gasparini, presidente del Lions Club 5 terre - ma si affiancano alla popolazione nei momenti di cambiamento per esplorare insieme gli impatti che i nuovi sistemi di alimentazione dei trasporti avranno sulla città. Con piacere abbiamo organizzato l'evento che affronta questo tema estremamente attuale per l'ambiente e la vita dei cittadini». “L’evoluzione energetica nei trasporti” verte sul tema delle nuove forme di energia nel campo dei trasporti, in particolare Energia Elettrica e Gnl (Gas Naturale Liquefatto). Gli interventi riguardano la normativa in vigore e lo sviluppo delle nuove motorizzazioni sia nel campo navale (portacontainers e navi da crociera) sia in quello terrestre (automobili, bus e trucks), nonché le ricadute sulla salute della popolazione esposta alle emissioni. Mentre cresce il numero delle auto ibride ed elettriche, camion, autobus e navi scoprono i vantaggi del gas naturale liquefatto: grazie al quadro normativo, agli incentivi pubblici e al lancio di nuovi modelli, si assiste ad un boom di immatricolazioni nell’autotrasporto, mentre buona parte delle navi in costruzione avranno motori a GNL. Il GNL rappresenta oggi la soluzione sia dal punto di vista ecologico (riduzione della rumorosità ed emissioni zero di SOx e polveri sottili e abbattimento del 90% per NOx e del 15% per la CO2 rispetto al Gasolio), sia dal punto di vista economico: riduzione dei consumi e dei costi del carburante.

Intervengono:

Kristopher Casati, assessore all'Ambiente del Comune della Spezia

Federica Montaresi, responsabile Progetti Speciali e Innovazione di Adsp Mar Ligure Orientale

Francesco Masinelli, amministratore delegato di Atc Esercizio

Giorgio Bucchioni, presidente Associazione Agenti Marittimi

Mario Taliercio, Senior Ship Broker & Operation Manager di La Mercantile

Massimo Santori, Relazioni Istituzionali Italia CNH Industrial di Iveco

Luisa Brega, direttore commerciale di 2Lng srl

Gian Luca Barducci, Studio Ing. Barducci - Ingegneria per l'Ambiente e l'Energia

Giovanni Baroni, amministratore delegato di X3 Energy Group

Alessandro Colò, Ispettore di Se.pr.in - Bureau Veritas

Stefano Sarti, vicepresidente di Lega Ambiente Liguria

Verranno inoltre illustrate nuove tecnologie studiate per evitare l’importazione del GNL con autocisterne e nuove idee per l’alimentazione elettrica delle navi in porto.