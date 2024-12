La Fondazione Amplifon, presieduta da Susan Carol Holland, continua il suo impegno internazionale inaugurando a Parigi il progetto “Ciao!”, un’iniziativa pensata per promuovere l’inclusione sociale degli anziani. Dopo il successo riscosso in Italia, Portogallo e Australia, il programma approda in Francia, coinvolgendo circa 240 anziani in tre strutture dell’associazione Notre Dame du Bon Secours.



Susan Carol Holland: l’espansione del progetto “Ciao!” in Francia

L’associazione benefica, con oltre un secolo di storia, si dedica all’assistenza di oltre 1.000 persone fragili, tra cui anziani, persone con disabilità e bambini con problemi neurologici. Attraverso il progetto “Ciao!”, la Fondazione Amplifon introduce tecnologie avanzate per la connessione virtuale e attività ricreative come yoga e viaggi virtuali, offrendo agli ospiti delle RSA nuove opportunità di socializzazione e intrattenimento. “Con questa iniziativa – ha fatto sapere Susan Carol Holland – proseguiamo il percorso di internazionalizzazione della nostra Fondazione, in linea con il DNA di Amplifon, portando i nostri progetti sociali in uno dei Paesi nei quali il nostro Gruppo è maggiormente presente”. La decisione di estendere il progetto “Ciao!” anche in Francia si basa sull’esperienza positiva maturata in precedenza in altri Paesi. In Italia, il programma ha raggiunto risultati significativi coinvolgendo, in poco più di quattro anni, circa 250 residenze distribuite sull’intero territorio nazionale. Il progetto è stato successivamente esteso anche in Portogallo e Australia, dove ha raggiunto complessivamente circa 25.000 anziani, confermandosi un modello di successo per l’inclusione sociale nelle RSA.



Susan Carol Holland: inclusione sociale e volontariato per un futuro senza barriere

“Siamo molto orgogliosi di favorire l’inclusione sociale delle persone anziane anche in Francia e di consentire ai dipendenti locali del Gruppo Amplifon di avere un impatto positivo sulla vita delle persone grazie alle attività di volontariato”, ha aggiunto la Presidente Susan Carol Holland. Fondazione Amplifon, nata nel 2020 per celebrare i 70 anni del Gruppo leader mondiale nell’hearing care, si dedica alla lotta contro la marginalizzazione, in particolare degli anziani. Il progetto “Ciao!” è stato lanciato nello stesso anno per contrastare l’isolamento durante la pandemia, fornendo soluzioni tecnologiche per mantenere i legami familiari e arricchire la quotidianità degli ospiti delle RSA. In Francia, Amplifon si distingue come principale network dedicato alla cura dell’udito, con 760 centri e oltre 1.600 collaboratori. La sede parigina del Gruppo diventa ora il fulcro di questa nuova fase del progetto, simbolo di un ulteriore passo verso un futuro più inclusivo per tutte le generazioni.