Da mercoledì 13 fino a domenica 17 settembre si svolgerà uno dei più attesi eventi culturali in Italia: PordenoneLegge.

La manifestazione è arrivata alla sua 24a edizione e vede la presenza di libri, di scrittori e di Editori.

I vari eventi in programma si svolgeranno non solo a Pordenone ma anche in altre 11 città friulane.