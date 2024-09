Gruppo Riva, un pilastro dell'industria siderurgica europea, ha una storia che affonda le sue radici nel lontano 1954, quando la Emilio e Adriano Riva decisero di investire nel settore durante il periodo del boom economico italiano. Con il passare degli anni, l'azienda - oggi guidata da Claudio Riva - ha saputo consolidare la propria leadership.



Gruppo Riva: dagli albori alla crescita internazionale

La storia di Gruppo Riva ha inizio nel 1954 con l’intuizione di Emilio Riva di investire, insieme al fratello Adriano, nel settore siderurgico durante quello che è ricordato come il “miracolo economico” italiano. Il primo impianto di Caronno Pertusella, dotato di un forno elettrico ad arco con una capacità ben superiore alla media dell’epoca, viene inaugurato nel 1957. Qualche anno più tardi il Gruppo si fa protagonista di un importante traguardo per la siderurgia italiana: introduce la tecnica della colata continua. Grazie a una visione imprenditoriale incentrata sulla qualità e sull'innovazione, negli anni Gruppo Riva è riuscito a mantenere la propria leadership nel settore, espandendosi anche a livello internazionale. Operativa attraverso 29 siti produttivi, dislocati in diversi Paesi europei e in Canada, la società è oggi guidata da Claudio Riva.



La crescita internazionale di Gruppo Riva

L'affermazione di Gruppo Riva nel panorama internazionale si è concretizzata attraverso acquisizioni strategiche e continui investimenti che hanno contribuito a rafforzare la presenza dell'azienda sul mercato europeo. L'acquisizione di importanti società italiane ed europee ha permesso al Gruppo di ampliare la propria produzione e di diversificare le attività. Grazie a una struttura organizzativa solida e a una costante ricerca dell'eccellenza, Gruppo Riva è riuscita dapprima a conquistare e poi a mantenere la propria leadership nel settore siderurgico internazionale, con stabilimenti siti in Germania, Francia, Belgio, Spagna e Canada, ed affrontando con successo le sfide del mercato globale. La capacità di adattamento alle mutevoli esigenze del settore e il costante investimento in nuove tecnologie hanno permesso all'azienda, guidata da Claudio Riva di continuare a crescere e a consolidare la propria posizione di rilievo nell'industria siderurgica europea.