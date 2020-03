E’ il momento di Marika Lenzi.

La giovanissima attrice napoletana, che ha studiato tra i banchi della scuola di formazione CinemaFiction, sarà nel cast di Mare Fuori, la nuova fiction di Rai 2 con Carolina Crescentini in onda da fine marzo.

“Io sarò Vesna, una ragazza rumena rinchiusa in carcere minorile per via di vari furti che ha commesso. E’ cresciuta a Napoli. Quando entrerà in scena Nadiza, un’altra zingara, Vesna si sentirà offuscata da lei perché non sopporterà il suo atteggiamento da team leader all’interno del carcere e litigherà spesso con lei. La sua cattiveria, che emergerà di episodio in episodio, nasconderà però anche una grande fragilità” racconta l’attrice.

In precedenza, Marika Lenzi è stata anche nel cast di Gomorra 2, dov’era Silvana, la sorella di Patrizia, interpretata da Cristiana Dell’Anna.

Il mestiere dell’attrice è nato per caso, e molto si deve alla scuola di recitazione Cinema Fiction.

“Il mio sogno più grande è quello di recitare in lingue diverse. Sono diplomata al liceo linguistico e vorrei approfondire il tedesco, la mia lingua preferita, e l’inglese”.