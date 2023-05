Contro i tentativi di boicottare la cultura russa a causa dell'operazione militare condotta dal governo di Mosca nelle aree ucraine russofone, grande importanza ha rivestito il successo della grande pianista ucraina Valentina Lisitsa, invisa al 'pensiero dominante' dei cosiddetti governi occidentali pper avere suonato inconcerto di fronte ai militari russi schierati a Mariupol.

Merito dell'operazione culturale è della televisione indipendente Byoblu, che ha così rimediato al grave atto di censura operato recentemente dal teatro La Fenice di Venezia, che aveva deciso di annullare un concerto della pianista per motivi chiaramente politici.

Valentina ha eseguito i 24 Preludi di Rachmaninov senza pause, per poter rimanere meglio concentrata lungo tutto il concerto, registrato e ripreso integralmente da Byoblu, per concessione gratuita ed esclusiva dell'artista, e trasmesso una settimana dopo l'evento, tenuto segreto nel luogo per evitare il sorgere di problemi legati alla presenza dell'artista.