Secondo un nuovo rapporto di OMS, UNICEF e UNFPA, i progressi globali nella riduzione delle morti di donne in gravidanza, madri e neonati sono rimasti fermi per otto anni a causa della diminuzione degli investimenti nella salute materna e neonatale. Il rapporto mostra che oltre 4,5 milioni di donne e neonati muoiono ogni anno durante la gravidanza, il parto o le prime settimane dopo la nascita - il che equivale a un decesso ogni 7 secondi - per lo più per cause prevenibili o curabili se fosse disponibile un'assistenza adeguata.

Il rapporto, intitolato Improving maternal and newborn health and survival and reducing stillbirth (Migliorare la salute e la sopravvivenza materna e neonatale e ridurre il numero dei bambini nati morti), esamina i dati più recenti su questi decessi - che presentano fattori di rischio e cause simili - e tiene traccia della fornitura di servizi sanitari di base. Complessivamente, il rapporto mostra che i progressi nel miglioramento della sopravvivenza sono stagnanti dal 2015, con circa 290.000 morti materne ogni anno, 1,9 milioni di nati morti - bambini che muoiono dopo 28 settimane di gravidanza - e uno sconcertante numero di 2,3 milioni di morti neonatali, ovvero morti nel primo mese di vita.

"Le donne in gravidanza e i neonati continuano a morire a tassi inaccettabilmente alti in tutto il mondo e la pandemia da COVID-19 ha creato ulteriori ostacoli nel fornire loro l'assistenza sanitaria di cui hanno bisogno", ha dichiarato Anshu Banerjee, Direttore della Salute materna, neonatale, infantile e adolescenziale e dell'invecchiamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). "Se vogliamo vedere risultati diversi, dobbiamo fare le cose in modo diverso. È necessario investire di più e in modo più intelligente nell'assistenza sanitaria di base, affinché ogni donna e ogni bambino, indipendentemente dal luogo in cui vivono, abbiano le migliori possibilità di salute e sopravvivenza".

La pandemia da COVID-19, l'aumento della povertà e il peggioramento delle crisi umanitarie hanno intensificato le pressioni sui sistemi sanitari in affanno. Dal 2018, più di tre quarti di tutti i Paesi colpiti da conflitti e dell'Africa subsahariana hanno registrato un calo dei finanziamenti per la salute materna e neonatale. Solo 1 Paese su 10 (su oltre 100 presi in esame) riferisce di avere fondi sufficienti per attuare i propri piani attuali. Inoltre, secondo l'ultima indagine dell'OMS sull'impatto della pandemia sui servizi sanitari essenziali, circa un quarto dei Paesi segnala ancora interruzioni nell'assistenza essenziale alla gravidanza e al postnatale e nei servizi per i bambini malati.

"Come troppo spesso accade, la vulnerabilità, la paura e la perdita non sono distribuite equamente in tutto il mondo", ha dichiarato Steven Lauwerier, Direttore sanitario dell'UNICEF (a.i.). "Dopo la pandemia da COVID-19, i neonati, i bambini e le donne che erano già esposti a minacce per il loro benessere, soprattutto quelli che vivono in paesi fragili e in situazioni di emergenza, stanno affrontando le conseguenze più pesanti della diminuzione della spesa e delle azioni per fornire un'assistenza sanitaria di qualità e accessibile".

Le carenze di fondi e i mancati investimenti nell'assistenza sanitaria di base possono devastare le prospettive di sopravvivenza. Ad esempio, mentre la prematurità è oggi la causa principale di tutti i decessi al di sotto dei cinque anni a livello globale, meno di un terzo dei Paesi riferisce di avere unità di assistenza neonatale sufficienti per curare i bambini piccoli e malati. Nel frattempo, circa due terzi delle strutture per il parto d'emergenza nell'Africa sub-sahariana non sono considerate pienamente funzionanti - il che significa che non dispongono di risorse essenziali come medicinali e forniture, acqua, elettricità o personale per l'assistenza 24 ore su 24.

Nei Paesi più colpiti dell'Africa subsahariana e dell'Asia centrale e meridionale - le regioni con il maggior carico di morti neonatali e materne - meno del 60% delle donne riceve anche solo quattro degli otto controlli prenatali raccomandati dall'OMS.

"La morte di qualsiasi donna o ragazza durante la gravidanza o il parto è una grave violazione dei loro diritti umani", ha dichiarato Julitta Onabanjo, Direttore della Divisione Tecnica del Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA). "Riflette anche l'urgente necessità di aumentare l'accesso a servizi di qualità per la salute sessuale e riproduttiva come parte della copertura sanitaria universale e dell'assistenza sanitaria di base, soprattutto nelle comunità in cui i tassi di mortalità materna sono rimasti invariati o addirittura aumentati negli ultimi anni. Dobbiamo adottare un approccio basato sui diritti umani e di modifica degli squilibri di genere per affrontare la mortalità materna e neonatale, ed è fondamentale eliminare i fattori alla base dei cattivi risultati della salute materna, come le disuguaglianze socio-economiche, la discriminazione, la povertà e l'ingiustizia".

Per aumentare i tassi di sopravvivenza, le agenzie affermano che le donne e i neonati devono poter contare su un'assistenza sanitaria di qualità e a prezzi accessibili prima, durante e dopo il parto, nonché sull'accesso ai servizi di pianificazione familiare. Sono necessari più operatori sanitari qualificati e motivati, soprattutto ostetrici, oltre a farmaci e forniture essenziali, acqua sicura ed elettricità affidabile. Il rapporto sottolinea che gli interventi dovrebbero essere rivolti in particolare alle donne più povere e a quelle in situazioni di vulnerabilità, che hanno maggiori probabilità di non ricevere cure salvavita, anche attraverso una pianificazione e investimenti fondamentali a livello subnazionale.

Per migliorare la salute materna e neonatale è necessario affrontare le norme, i pregiudizi e le disuguaglianze di genere. Dati recenti mostrano che solo il 60% circa delle donne tra i 15 e i 49 anni prende le proprie decisioni in materia di salute e diritti sessuali e riproduttivi.

Il nuovo rapporto è stato lanciato in occasione di un'importante conferenza globale tenutasi a Città del Capo, in Sudafrica. La conferenza mira ad accelerare la ripresa e i progressi nel campo della salute materna e neonatale, promuovendo investimenti mirati nell'assistenza sanitaria di base, nonché innovazione e partenariati più audaci tra i programmi che aiutano i Paesi a migliorare la sopravvivenza.

In base alle tendenze attuali, più di 60 Paesi non riusciranno a raggiungere gli obiettivi di riduzione della mortalità materna, neonatale e dei nati morti previsti dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite entro il 2030.





