Rocambolesca la vittoria ottenuta dall'Inter, in trasferta contro il neopromosso Lecce, con la formazione di Inzaghi che al Via Del Mare è riuscita a mettere a segno il gol della vittoria solo all'ultimo secondo, grazie ad un gol di "pancia" del subentrato Dumfries.

L'Inter va a segno a inizio gara, dopo 2 minuti, con un colpo di testa di Lukaku su assist di Darmian.

Ma la squadra di Baroni non si è data certo pervinta, dando vita ad una partita combattuta che, a inizio ripresa, ha premiato il Lecce con un contropiede finalizzato da Ceesay.

Sul risultato di parità, Inzaghi inserisce gradualmente tutti i suoi uomini offensivi, tanto da finire per schierare contemporaneamente Lukaku, Lautaro, Dzeko, Correa e Mkhitaryan.

Il Lecce non ha la lucidità necessaria (e gli uomini in fase d'impostazione) per organizzare delle ripartenze credibili, anche se in alcune occasioni fa capire quanto siano state rischiose le scelte di Inzaghi, i cui difensori si trovano sempre a dover arginare le pur rare azioni di ripartenza solo con degli uno contro uno.

Però l'assedio nerazzurro mette in difficoltà il Lecce, che si salva in numerose occasioni per il rotto della cuffia grazie al suo centrale Baschirotto e al suo portiere Falcone... fino al gol del definitivo 2-1 per l'Inter, arrivato sull'ultimo angolo dell'incontro, prima che l'arbitro Prontera fischiasse la fine.

Queste le parole di Inzaghi a fine partita:

"La squadra ha dimostrato ancora una volta di avere un grandissimo cuore vincendo al 95'. Abbiamo cominciato bene, giocando un'ottima mezz'ora, poi ci siamo un po' innervositi. Abbiamo perso misure e geometrie e abbiamo preso il gol del pareggio. Dovremo analizzare tutti insieme questa prestazione, dobbiamo imparare a chiudere prima partite del genere"."Ho 4 attaccanti che possono giocare insieme, alla fine erano tutti in campo. Con Dzeko e Lukaku possiamo andare per vie dirette, è un'opzione che ci ha aiutato nel finale di partita. I miei attaccanti stanno tutti bene, possono giocare anche in 3 contemporaneamente. Visto che il Lecce giocava a 4 in difesa ho preferito mettere Lautaro più arretrato, con Dzeko e Lukaku accoppiati con i centrali difensivi"."Conoscevo la condizione fisica della squadra. Bisogna considerare che diversi giocatori sono rientrati più tardi e la preparazione non è stata uguale per tutti"."Romelu sta bene, si sta impegnando tantissimo e ha tanta voglia e disponibilità. Sono contento di averlo a disposizione, è un trascinatore e sono sicuro che segnerà tanti gol".







Crediti immagine: twitter.com/Inter/status/1558710011529809920