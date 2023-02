Nessuna sorpresa per le italiane nei match di ritorno degli spareggi per l'accesso agli ottavi di Europa e Conference League: tutte qualificate, con la Roma che ha comunque dovuto sudare contro il Salisburgo e la Fiorentina che invece ha dovuto lottare contro la squadra arbitrale che ha utilizzato la tecnologia per cercare di ribaltare il risultato del campo.

Comunque, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina si sono tutte qualificate agli ottavi.

Questo il risultato degli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Europa e Conference League League dopo il sorteggio che ha avuto luogo oggi a Nyon (Svizzera), nella sede della Uefa.



Il tabellone degli ottavi di finale di Europa League

dove le vincitrici dei gironi sono state sorteggiate contro le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Le squadre della stessa federazione non potevano essere sorteggiate contro. Le vincitrici dei gironi di UEFA Europa League giocano il ritorno in casa.

Questi gli accoppiamenti:

Union Berlin - Union Saint-Gilloise

Sevilla - Fenerbahçe

Juventus - Freiburg

Leverkusen - Ferencváros

Sporting CP - Arsenal

Man United - Betis

Roma - Real Sociedad

Shakhtar - Feyenoord



Il tabellone degli ottavi di finale di Conference League

dove anche in questo caso le vincitrici dei gironi di Europa Conference League sono state sorteggiate contro le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Le squadre della stessa federazione non potevano essere sorteggiate contro. Le vincitrici dei gironi di Europa Conference League giocano il ritorno in casa.

Questi gli accoppiamenti:



AEK Larnaca - West Ham

Fiorentina - Sivasspor

Lazio - AZ Alkmaar

Lech Poznań - Djurgården

Basel - Slovan Bratislava

Sheriff - Nice

Anderlecht - Villarreal

Gent - İstanbul Başakşehir



Gli incontri di andata e ritorno degli ottavi di finale per entrambe le competizioni si disputeranno il 9 e il 16 marzo, con le seguenti eccezioni per due match di Conference League: