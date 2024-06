Matera Festival conclude la sua seconda edizione con grande successo e ci fa piacere raccontare in particolare la presenza dei due super ospiti internazionali, Hilal Altinbilek e Lee Curreri.

Gli organizzatori hanno infatti voluto nel ricco parterre la star protagonista femminile assoluta di Terra Amara e il volto indimenticabile di Bruno Martelli in Saranno Famosi serie cult degli anni 80 tratta dalla pellicola Fame.

La bellissima e brava Hilal ha incontrato un folto ed affettuoso pubblico e ha presentato

Sahane Hayatim (My wonderful life) nuova serie turca da lei interpretata. Invece Lee ha anche suonato e cantato le canzoni di Saranno Famosi e non solo insieme alla sua straordinaria band , con la quale è in tour anche in occasione dei 40 anni dalla messa in onda del telefilm infiammando i fan anche con le note dell'indimenticabile Irene Cara.

Simpatici e disponibili, le due star mondiali, entrambi premiati e a disposizione anche della stampa, hanno sicuramente contribuito fortemente al successo di questa edizione del Matera Fiction e hanno poi degustato pizza e prelibatezze lucane al ristorante Van Gogh con tutto lo staff dell'organizzazione: la kermesse di conferma grande osservatorio sulla serialita' internazionale.



A cura di Sante Cossentino

Per Massmedia comunicazione