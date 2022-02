Quello conquistato per 1-1 nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Villareal è per la Juventus il terzo pareggio negli ultimi tre incontri, dopo quelli con Atalanta e Torino.

Dopo appena 32 secondi dal fischio d'inizio, Danilo con un lancio dalle retrovie pesca Vlahovic che con un destro in diagonale supera Geronimo Rulli, facendo così registrare il gol più veloce di un giocatore all'esordio inChampions. Il precedente primato apparteneva all’ex bianconero Andreas Möller, che il 13 settembre 1995 segnò 35 secondi dopo il suo debutto in Champions League con il Borussia Dortmund, proprio contro la Juventus.

Il Villareal, imbattuto nelle ultime quattro partite trova il pareggio al 67', dopo aver avuto, nel primo tempo, almeno tre limpide occasioni per andare in rete.

Nell'azione del pareggio, i difensori bianconeri si perdono Parejo sul taglio, il centrocampista "giallo" si trova solo in area e al volo raccoglie l'assist di Étienne Capoue, battendo di sinistro Szczesny per l'1-1.

Dopo l'1-1 il risultato non cambia, lasciando tutto aperto in vista della gara di ritorno, a Torino il 16 marzo.

"Credo che abbiamo fatto una buona partita", ha detto Allegri nelle dichiarazioni post gara. "ricercavamo bene l'ampiezza, abbiamo avuto le nostre occasioni, loro hanno avuto due o tre occasioni dopo il nostro vantaggio e poi abbiamo subito il pari quando sembrava la partita stesse scivolando via. Avevamo in pugno la gara e siamo stati un po' troppo leggeri, quando diventiamo un po' bellini poi succedono queste cose.Certo non potevamo pensare di venire qui e vincere 3-0 contro una squadra molto esperta come il Villarreal, al ritorno con la nuova regola che abolisce il vantaggio dei gol segnati in trasferta sarà come giocarsi una finale e dunque bisognerà solo vincere. Tuttavia recupereremo qualche giocatore e questo fa comodo perché avere delle scelte in più è molto importante. Il cappotto gettato via? L'ho recuperato, ma non era rabbia era solo perché avevamo preso un paio di imbucate che non dovevamo concedere nel finale".