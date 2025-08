Lo avevano promesso: "Roma sarà una città più moderna e sostenibile". Ma il primo passo – a quanto pare – è stato mettere a pagamento altri 30.000 parcheggi, anche dove un tempo si parcheggiava gratis, anche dove il degrado è totale.

Sì, perché le nuove strisce blu arrivano fino al mare, e Ostia è la nuova frontiera della sosta tariffata.

Ma a chi serve davvero tutto questo?

Il piano del Comune: più rotazione, più soldi

Il Comune di Roma ha approvato una nuova ondata di strisce blu, che coinvolgerà quartieri centrali come Prati, Pigneto, Eur, Garbatella e poi giù fino a Ostia Lido, dove d'estate i parcheggi a pagamento diventeranno la regola.

La tariffa è quella “classica”:

1 € all’ora fuori dalla ZTL

1,20 € all’interno

con qualche formula “agevolata” a 4 € per otto ore.

Secondo l’amministrazione, questo sistema dovrebbe migliorare la viabilità e garantire una maggiore rotazione delle auto.

Ma nella pratica, molti cittadini la vedono diversamente: una tassa sul bisogno di muoversi, vivere e lavorare.



Ostia: zero servizi, ma si paga la sosta

Il punto dolente è proprio il litorale romano. Ostia, storico quartiere marittimo della Capitale, da anni è alle prese con problemi strutturali e ambientali:

spiagge maltenute

assenza di bagni pubblici

marciapiedi rotti

degrado urbano diffuso

aree pubbliche lasciate all’abbandono

E in tutto questo, cosa arriva?

Le strisce blu. Non un piano per migliorare i servizi, non una svolta infrastrutturale. Solo nuove tariffe da pagare per lasciare l’auto.



Il litorale come bancomat

I residenti parlano chiaro: “Ci trattano come un bancomat. Nessuno viene ad ascoltarci o a sistemare le cose che non vanno, ma quando si tratta di incassare, arrivano sempre puntuali”.

Una sensazione condivisa da tanti: che Ostia non venga valorizzata, ma solo sfruttata.

E il rischio è quello di allontanare chi ancora resiste e investe nella zona, scoraggiando famiglie, turisti e attività locali.



Paghi anche se non hai nulla

Mentre Ostia lotta con il degrado, la carenza di infrastrutture e l’assenza di una visione di sviluppo, il Comune decide di intervenire... installando parchimetri.

Una scelta che non guarda al futuro, ma solo all’incasso immediato.

Il messaggio è chiaro: se vuoi andare al mare, anche solo per un’ora, preparati a pagare. Servizi o no.

Benvenuti nella “mobilità sostenibile”, versione romana.