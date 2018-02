Marco Carra: Europa chiede divieto mondiale test su animali per i cosmetici

Una bella e buona iniziativa. Con 63 voti e una astensione la Commissione ambiente dell'Europarlamento ha approvato una mozione che chiede all'Ue di lanciare un'offensiva diplomatica per vietare entro il 2023 in tutto il mondo i test dei cosmetici sugli animali.

In Europa la vendita di prodotti cosmetici testati su animali è proibita dal 2013, ma sono ancora legali nell'80% dei Paesi del mondo e la mancanza di dati attendibili sui prodotti importati nell'Ue resta un problema serio.

I test più usati per i prodotti cosmetici sono quello oculare e quello cutaneo: il primo è il metodo di valutazione della capacità di una sostanza di irritare i tessuti dell’occhio umano, consistente nell’instillare la sostanza negli occhi dei conigli per poi esaminare, a distanza di vari giorni, i danni che essa provoca ai tessuti dell’occhio.

Il secondo consiste nella valutazione della capacità di una sostanza di irritare la cute umana, consistente nell’applicare la sostanza in esame sulla pelle depilata ed abrasata di animali, in genere conigli o cavie, per poi valutare a distanza di tempo l’irritazione provocata.

C'è poi il test di cancerogenità, finalizzato a stabilire se una sostanza è o meno cancerogena (ovviamente, per gli animali su cui si sperimenta, non per l’uomo). Generalmente vengono usati roditori ai quali viene fatta ingerire o inalare la sostanza per un periodo anche di diversi anni. In seguito gli animali vengono uccisi e sottoposti ad autopsia per stabilire la presenza di eventuali tumori nei loro tessuti.