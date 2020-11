Martedì 3 novembre, gli americani sono chiamati ad eleggere il nuovo presidente degli Stati Uniti. Ad essere precisi, per gli americani oggi si chiude definitivamente la possibilità di esprimere il proprio voto, dato che da settimane è stato possibile votare per posta e, in molti Stati, è stato possibile farlo recandosi anche ai seggi, già aperti da giorni.

Le elezioni presidenziali, da sempre, sono state un evento negli Stati Uniti, con i suoi ritmi, i suoi riti, le sue ipocrisie... che hanno interessato, dal punto di vista del voto, solo una minoranza degli americani.

Il motivo? Perché la differenza tra il candidato repubblicano e quello democratico, in relazione ai loro programmi, era relativa solo al colore di appartenenza, rosso o blu, dei due candidati. Chiunque gli americani avessero votato, la politica federale degli Stati Uniti sarebbe stata praticamente la stessa.

Dopo 4 anni di Trump, gli americani hanno cambiato idea, a causa di un presidente che promuove politiche divisive e persino negazioniste per solleticare la pancia dell'America profonda e iper reazionaria, quella che prima ti spara e poi ti chiede che cosa volevi. Un presidente che, per ottenere il consenso necessario ad un secondo mandato, è arrivato persino a negare l'esistenza e la pericolosità di una pandemia!

Gli interessi di Trump per ricoprire l'incarico di presidente non sono certo politici. Per lui, mantenere l'attuale incarico è indispensabile per gestire i prestiti milionari (in scadenza) delle sue indebitatissime attività, e poter cercare di esercitare la massima pressione possibile sul sistema giudiziario, in relazione alle inchieste in corso che, altrimenti, potrebbero travolgerlo.

Ma una parte di americani, in nome di una supremazia basata su razzismo e slogan religiosi, hanno deciso che Trump è il loro nume tutelare. Naturalmente Trump ringrazia e supporta il radicalismo estremista di questa America apertamente e forse persino inconsciamente nazifascista (perché culturalmente impreparata), promuovendo slogan e iniziative "borderline", come quella di arruolare un "esercito" di patrioti che oggi dovrebbero controllare l'andamento del voto ai seggi o quella di circondare la Casa Bianca con barriere anti-intrusione, come se l'esercizio di un diritto costituzionale non fosse la festa della democrazia, ma la vigilia di un colpo di Stato.

Per questo, quello del 3 novembre non è un voto "normale" come lo sarebbe stato in altre circostanze. Joe Biden, il candidato democratico che da Trump viene descritto come un comunista sovversivo, in tempi normali avrebbe tranquillamente potuto candidarsi per il partito repubblicano e nessuno avrebbe avuo da ridire. Che differenza avreste potuto trovare tra lui e John McCain?

Oggi, invece, il partito repubblicano che fu di Abramo Lincoln si è ridotto a votare un personaggio del genere...