Poche le squadre di Serie A, almeno tra quelle di vertice che possono dire già adesso di aver messo a punto la rosa per la prossima stagione, salvo qualche futuro innesto che possa definirsi come la classica ciliegina. Se poi aggiungiamo che la preparazione fisica dei giocatori non è ancora al meglio, le sorprese nei risultati della prima giornata potrebbero essere all'ordine del giorno.

Nel primo turno di campionato, gli incontri che potrebbero esser più incerti potrebbero essere quelli che si disputeranno a ferragosto, Verona - Napoli e Juventus - Sassuolo.

A guardare le statistiche, nella scorsa stagione l'Hellas Verona è stato sconfitto nella gara di esordio in Serie A contro il Sassuolo e i gialloblù non perdono due esordi stagionali di fila dal periodo 1989-1999. Il Napoli, invece, ha vinto le ultime cinque partite d'esordio stagionale nel massimo campionato: la serie aperta più lunga di successi consecutivi. Ma entrambe le formazioni si sono rinnovate e il Napoli ha detto addio ad alcuni calciatori storici che erano anche un punto di riferimento per la compattezza dello spogliatoio e della squadra... un lavoro che si costruisce negli anni e non in poche settimane.

In parte, lo stesso problema lo riscontra la Juventus che deve anche iniziare con l'handicap dell'indisponibilità di alcuni suoi titolari, senza contare una difesa da registrare, un centrocampo da inventare e degli esterni che definire cursori, vista l'età, è sempre più azzardato. Anche acquisti dell'ultim'ora, difficilmente potrebbero diventare titolari della prima squadra, già alla prima di campionato.

Certo, il Sassuolo ha detto e sta dicendo addio ai suoi gioielli della scorsa stagione, ma l'uruguayano Agustín Álvarez Martínez potrebbe essere una sorpresa per molti inattesa... mentre lo stato di forma di Di Maria e Vlahovic, sembra essere ancora una chimera.

Ma le prime giornate di Serie A sono divertenti per questo... nessun risultato è scontato.