Andrea Pimpini aveva promesso che sarebbe tornato a cantare dal vivo e che avrebbe dato il massimo: così è stato. Dopo essersi esibito il 4 Giugno a Pescara, l’artista si è presentato alla Festa della Musica 2022 di Fossacesia.

Andrea ha cantato tre brani: “Se si potesse non morire” dei Modà e “A mano a mano”, “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante. Gli spettatori hanno apprezzato l’esibizione complimentandosi e applaudendo più volte durante le esibizioni.

Un successo che Andrea commenta così: “Nulla è stato lasciato al caso. Quello che è successo è frutto dell’impegno di tutti. Impegno mio e della mia insegnante di canto che abbiamo attentamente selezionato i brani che dovevo presentare dal vivo… Impegno anche dei tecnici che hanno messo me e gli altri artisti nelle migliori condizioni per cantare e suonare. Un grazie immenso, dunque, va al Comune di Fossacesia, agli organizzatori e a tutti i lavoratori. L’Abruzzo dovrebbe prendere esempio dal loro impegno, dalla loro professionalità e correttezza”.

Su YouTube, oggi, è uscito il primo video: “A mano a mano”

Domani e dopodomani, sempre su YouTube, alle ore 14:00, usciranno i video delle altre due esibizioni. Chi si collegherà all’orario indicato potrà assistere alla première e chattare in tempo reale con Andrea.

Link “Era già tutto previsto”: https://www.youtube.com/watch?v=UBRAlJzMcn8

Link “Se si potesse non morire”: https://www.youtube.com/watch?v=ssQdWwwLlzY

Andrea Pimpini è un cantautore abruzzese. Nel 2017 debutta al Romics davanti a migliaia di spettatori. Nel 2019, insieme alla Greater Fool Media di Roma, il Network degli Influencer, pubblica il suo primo inedito. L’anno seguente, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Nel 2021, Billboard inserisce Andrea Pimpini al vertice di una delle sue classifiche internazionali per ben 3 settimane di fila. Dopo aver pubblicato il primo Ep. in lingua inglese, nel 2022 Il Messaggero intervista Andrea in esclusiva.