Riccardo Pace, giovane talento palermitano, ha scelto una strada artistica che non solo stupisce, ma affascina chiunque lo ascolti. A differenza dei musicisti tradizionali, Riccardo non suona uno strumento convenzionale: le sue mani sono il suo strumento. Con una tecnica originale e unica nel suo genere, riesce a trasformare il movimento delle mani in vere e proprie note musicali, modulando un vibrato che lascia il pubblico a bocca aperta. Non è una semplice esibizione, ma un’arte raffinata che Riccardo porta in scena con serietà e professionalità da vero concertista.

Il suo talento, però, non si limita alla sua originalità. Nonostante la sua giovane età – poco più di vent'anni – Riccardo ha già costruito una carriera ricca di esperienze internazionali. Invitato a esibirsi in contesti prestigiosi, dai teatri ai palchi televisivi, ha conquistato un pubblico sempre più vasto e appassionato. Partecipazioni di alto profilo come quelle a “Got Talent España” e “America’s Got Talent” hanno dimostrato il suo straordinario talento anche a livello globale. Durante la sua esibizione in Spagna, ha lasciato il pubblico e i giudici senza parole, interpretando il celebre cancan di Offenbach con un tocco magistrale. Il pubblico lo ha premiato con una standing ovation e ha ricevuto tre sì dai giudici, un successo che lo ha portato avanti nel programma.

Il suo percorso verso la notorietà non si ferma qui: Riccardo è stato protagonista di numerose trasmissioni televisive e spettacoli di cabaret, collaborando con nomi noti del panorama comico come Matranga e Minafò. Nonostante il crescente successo, non ha mai perso il contatto con il pubblico delle piazze, dove continua a esibirsi con lo stesso entusiasmo e dedizione.

Parallelamente alla sua carriera artistica, Riccardo è diventato una star sui social. Con 600.000 followers su TikTok, è ormai un punto di riferimento per chi cerca intrattenimento originale e di qualità. Ma lui non si accontenta: ogni giorno lavora per migliorarsi, sperimentare e proporre nuove performance, mantenendo il suo stile unico e innovativo.

Nonostante la fama e l’impegno artistico, Riccardo ha deciso di non trascurare gli studi e si è iscritto al corso di laurea in ingegneria informatica presso l’Università di Palermo. Il suo futuro si prospetta brillante, fatto di nuovi traguardi artistici e accademici, ma sempre con la serietà e l’umiltà che lo contraddistinguono. Riccardo Pace è molto più di un semplice fenomeno, è l’esempio di come talento, creatività e dedizione possano trasformarsi in una formula vincente.

(Calogero La Vecchia)