Una giornata come le altre, sveglia dopo un bellissimo sogno, una bella colazione guardando la finestra da cui entra un luminoso sole, la routine per andare all'asilo.

Una bambina come tante, dopo le iniziali paure adesso si trova a suo agio all'asilo, canta, disegna, si diverte e così quella mattina passa davvero in fretta aspettando che sua madre venga a riprenderla.

La lunga corsa alla ricerca di un abbraccio ma poi succede qualcosa che cambia la sua storia.

Mille interrogativi nella sua testa, un amore sconfinato ma non ricambiato, infine un rimprovero per un dramma a cui non ci rassegneremo mai.