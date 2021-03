Come lo scorso anno, nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19, a Novara la Veglia delle Palme non potrà svolgersi in presenza ma è possibile seguirla sabato 27 marzo alle 20.30 tramite diretta streaming dal Duomo di Novara.

L’appuntamento sarà trasmesso su Facebook, Youtube (sul canale della Diocesi di Novara) e attraverso le tv locali Vco Azzurra TV e Video Novara.

Il titolo della serata, “Figli delle stelle”, fa riferimento al passo della Bibbia (Genesi, 15, 1-12.17-18) che sarà letto durante la Veglia.







Fonte: giovaninovara.it