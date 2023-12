Serie A, Ramadani riporta il Lecce alla vittoria

Dopo quasi tre mesi il Lecce torna a vincere e festeggia il 2-1 contro il Frosinone. Botta e risposta nel primo tempo con Piccoli che apre le marcature e Kaio Jorge che replica su rigore. Nella ripresa Ramadani regala i tre punti a D’Aversa.



Osimhen trascina il Napoli, Cagliari ko al Maradona

Primo tempo senza emozioni ad eccezione di un palo colpito da Osimhen. Nella ripresa il nigeriano sblocca la partita al 69′, il pari rossoblu ad opera del solito Pavoletti al 72′. Una grande azione di Osimhen porta al nuovo vantaggio di Kvaratskhelia al 75′. Al fischio finale gli uomini di Mazzarri festeggiano al vittoria per 2-1.

Dopo il match contro il Cagliari, l'allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha risposto alle domande della stampa nella sala conferenze dello Stadio Diego Armando Maradona.

Mazzarri in conferenza: "Contento per i gol ritrovati da Kvara e Osimhen. Dopo un'annata pazzesca sarebbe stata dura anche con Spalletti"

Come mai tutta questa fatica? "Quando una squadra dopo l'annata fatta l'anno scorso e con uno stadio monumento, stenta a fare i risultati, c'è un po' di nervosismo. L'importante è che si è vinto in casa. Sono contento che hanno segnato Kvara e Osimhen. Sentivano anche loro questa pressione che non è da loro. Quando una squadra fa quasi l'80% di possesso palla nel primo tempo e crea tanto bisogna solo apprezzarla. Si era creato nervosismo per risultati non buoni".

Squadra completa in tutto stasera? "Ai ragazzi scherzando gli ho detto di non festeggiare più dopo il primo gol, di farlo solo se ne fanno due. Anche a Madrid abbiamo subito il pari dopo il nostro vantaggio. Stasera la squadra non è stata solo bella, si è creato tanto. Si doveva essere più lucidi e fare gol prima. Ma oggi sono davvero soddisfatto".

A che punto stiamo con l'equilibrio tattico? "Dico la verità, si è concessa una palla gol nel primo tempo e nel secondo l'unica l'hanno messa dentro. Voragini non si sono viste, c'era l'apprensione perché il Cagliari è famosa per recuperare negli ultimi minuti. Era un momento di apprensione che doveva passare, ora avremo più serenità per la prossima gara".

Ora per vincere c'è il Napoli di Mazzarri? "Sono venuto per dare una mano a tutti, dal presidente ai tifosi. Ho già visto qualcosa che posso migliorare e fare qualcosa di diverso. Dopo un'annata pazzesca c'era il rischio di un anno più complicato, anche se fosse restato Spalletti".

Cajuste per dare più solidità? "Ha un modo di giocare più da centrocampista puro, Gaetano è più un trequartista e si poteva soffrire di più. Sia Cajuste che Gaetano non giocavano da parecchio, era sicuro un cambio. Gaetano poteva essermi più utile nella seconda parte".

Kvara dovrebbe fare giocate più semplici? "E' importante che Kvara e Osimhen siano sereni. Quando un ragazzo come lui è diventato un campione a Napoli cambia tutto. Vorrebbe strafare e superare tutti, perde energie e non è più lucido. Sono contento anche perché hanno rifatto gol Osimhen e Kvara".

Come sta Osimhen? "Non mi sembra un infortunio grave, sarà una cosa passeggera."



Il Torino batte l’Empoli di misura e aggancia l'Atalanta: decisivo Zapata

Successo di misura per il Torino che prosegue il suo buonissimo campionato. I granata hanno piegato per 1-0 l’Empoli grazie a un gol di Zapata, agganciando così a quota 23 punti l'Atalanta e staccando proprio i toscani, che restano invece a 12 punti.