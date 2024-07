Il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) nella Sala Marconi (Piazzale Aldo Moro, 4 Roma), terrà un importante convegno: “The XVIII One day on Hyperglycemia in Pregancy”.

L’apertura del convegno, affidata ai Presidenti del Congresso: Angela Napoli e Claudio Ventura, illustreranno l’importante e pericoloso fenomeno del cosiddetto diabete gestazionale, un fenomeno che troppo spesso, non sempre presenta una sintomatologia evidente.

Segnali come aumento della sete e della diuresi, diminuzione del peso, nonostante il fisiologico aumento della fame e frequenti infezioni quali ad esempio cistiti, potrebbero essere un campanello d’allarme da non sottovalutare.

Il diabete gestazionale, colpirebbe (in media), una donna su 10, mettendo a repentaglio sia la salute della gestante, sia quella del bambino che porta in grembo. I rischi per il feto, infatti, potrebbero causare una ipoglicemia neonatale alla nascita, o un difficile sviluppo a causa della quantità sopra i livelli normali, di glucosio. La curva glicemica, un’analisi indolore che avviene attraverso l’assunzione di un carico orale di 75 grammi di glucosio (che si ripetono a distanza di 60 e 120 minuti), consente ai medici, di valutare le variazioni di glicemia e rilevare o meno, la presenza del diabete.

Tutte queste informazioni, con i dati rilevati e tante informazioni, saranno presentati nel Congresso.

La prevenzione, la ricerca e la cura, restano sempre un importante e fondamentale tassello della civilizzazione e del progresso.