Carlo Ferrini,classe 69, e' un cantautore napoletano, innamorato della musica " anni 80 ",ha formato un gruppo chiamato" Aria Nova",insieme ad un amico di vecchia data ,Antonio Vitale ,

con il quale suona insieme da sempre .



Dopo una pausa di 20 anni,hanno ripreso a suonare per portare avanti un progetto ambizioso, intitolato " Vintage Tour 80 " per una serie di concerti e serate dedicate alla musica anni 80 da loro rivisitate, un racconto in musica dei nostri anni 80 .



La prima serata , quella forse più importante, si terrà a Napoli il 16 dicembre 2023 al teatro Auditorium Salesiani "Salvo D' Acquisto" in via Morghen 58 a Napoli .



Oltre agli Aria Nova, composto da Carlo Ferrini ed Antonio Vitale , in questa serata si alterneranno sul palco alcuni amici musicisti, come Antonio Federici (basso elettrico,Antonio Bottone basso elettivo ed acustico,Pasquale Pernella,basso elettrico,Maurizio Ponzo,chitarra elettrica /classica /acustica .



Carlo ed Antonio Vitale più di insieme a Pasquale Pernella nel 1988 hanno tenuto sempre al teatro Salesiano l' ultimo concerto.

Il testo e la musica di alcuni brani del programma sono sempre di Carlo Ferrini.



La caratteristica di questo concerto, in programma,sarà un racconto in musica dei nostri anni 80 :sara' una bella storia ma soprattutto ci saranno momenti in cui verranno ricordati alcuni elementi che hanno fatto parte del gruppo e che purtroppo non sono più tra noi .



Il repertorio che proporranno per la serata del 16 dicembre consistera' in 20 cover di quegli anni ed anche in tre inediti di Carlo Ferrini, tra i quali" L Alba vista dal mio cuscino" presentato e cantato a" Casasanremo live box "nel febbraio del 2023, inoltre il suo nuovo inedito con il quale sara' nuovamente a Casasanremo live box 2024, nel cuore pulsante della musica italiana , durante il Festival di Sanremo !



I brani di Carlo sono autobiografici ma non solo: ad esempio il brano " Altrimenti non so" che verra' eseguito la sera del 16 dicembre,parla di una storia d 'amore di un amico che gli chiese di scrivere per lui qualche cosa che parlasse della sua storia .



Le radici musicali di Carlo partono da una famiglia nella quale si suonava tutta la musica anni 60/70 e quello che vorrebbe realizzare è il suddetto progetto "Vintage tour 80" e cioè portare in giro per ' Italia la nostra musica anni 80 rivisitata in un loro personalissimo modo.



L'idea e la finalità' che sottende il progetto di Carlo e Antonio e' quella di riportare nei locali e nei teatri la musica anni 80 da loro reputata la migliore in assoluto

e che sicuramente contribuirebbe a far tornare a sentire la vera musica italiana e non.



In quest' anno Carlo Ferrini sempre insieme ad Antonio Vitale ,ha pubblicato i suoi vari lavori discografici,come si diceva, il primo " L alba vista dal mio cuscino", presentato a Casasansremo,in un cd con 10 cover e 2 inediti.



Carlo,molto entusiasta per questo progetto, rivolge un invito particolare al pubblico per invogliarlo ad assistere al suo prossimo concerto " Vintage tour 80" perché ci saranno momenti veramente piacevoli e carichi di emozioni che riporteranno gli spettatori nei mitici anni 80 .



Per chi desiderasse partecipare, ci si augura in tanti, i biglietti saranno messi in vendita dal 7 novembre, al costo di 10 euro .



Si potranno acquistare al botteghino del teatro oppure direttamente sulle loro pagine social qui sotto indicate



Vintage Tour



https://facebook.com/events/s/concerto-degli-aria-nova-vinta/820675073175668/



Carlo Ferrini +39 351 280 3798

https://www.facebook.com/carlo.ferrini



Antonio Vitale Vitale https://www.facebook.com/profile.php?id=100082003944134



Vintage Tour 80

16 dicembre 2023 h.21:00

Teatro Salesiani "Salvo D' Acquisto "

Via Morghen 58 Napoli



