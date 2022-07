Dopo quasi un mese il Toronto FC torna alla vittoria in MLS con un convincente 4-0 ottenuto contro Charlotte, grazie ad una grandissima prestazione del suo capitano, Michael Bradley, vecchia conoscenza del campionato italian, e dei due nuovi arrivati, Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi.

Non poteva andare molto meglio per l'undici di Christian Lattanzio, che ha fatto registrare il primo clen sheet iun stagione, in vantaggio dopo appena quattro minuti.

Un assist per l'ex Napoli, mentre per l'ex Juventus un assist e una rete... era dal 2009 che un giocatore al debutto nella MLS non faceva registrare un sinile score.

Video di DAZN Italia.