Il primo meetup di Amicizie Cattoliche: una buona occasione per fare incontri reali e al di fuori del web.

Il sito di incontri online di ispirazione cristiana cattolica più noto in Italia, dopo avere recentemente superato i 50000 iscritti, organizza il primo incontro reale, al di fuori del web.

Il primo meetup di Amicizie Cattoliche si terrà l'8 Febbraio 2020 a Rimini e sarà un incontro dove le persone potranno avere la possibilità di fare amicizia e di conoscersi.

Poi tutto può nascere: anche nuove coppie solide e belle, che durano nel tempo e che non si spezzano davanti alle difficoltà che, inevitabilmente, la vita presenta.

L'incontro sarà coinvolgente e i partecipanti potranno proporre cose da fare insieme per costruire l'amicizia e nuovi legami. Sarà un incontro informale, aperto, alla portata di tutti, dove i valori che dovranno emergere saranno l'amicizia, l'empatia, il dialogo, la correttezza, l'educazione, la voglia di socializzare con persone nuove.

Questo primo meetup della chat cattolica più grande d'Italia, non sarà l'ultimo, ovviamente. Tanti altri incontri veri e reali stanno per essere organizzati in tutta Italia affinché gli iscritti al sito siano facilitati nel passaggio dalla dimensione "online" a quella "off-line" che è fondamentale affinché possano nascere relazioni belle, autentiche, genuine e (perché no?) anche famiglie cristiane se c'è feeling e la giusta intesa.

Il web, infatti, è una nuova dimensione della società in cui tutti siamo immersi. Questa nuova dimensione è importante perché permette di fare facilmente nuovi incontri. Però il web, da solo, non può bastare per costruire relazioni vere e durature. Ecco, allora, che Amicizie Cattoliche si è attivata per dare vita al primo di tanti altri incontri reali tra gli iscritti.

La vita è bella, pur tra tante difficoltà, ma è ancora più bella se vissuta con gli altri, con veri amici e con una persona speciale che ci permette di realizzare in pienezza il bisogno che tutti abbiamo di donare e di ricevere amore vero, libero da egoismi, falsità, manipolazioni, violenze.

Pierpaolo Paolini