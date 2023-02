Giorgia Meloni, ospite di Bruno Vespa, ha parlato ed espresso il proprio cordoglio per le vittime del naufragio avvenuto ieri in Calabria, dicendo che l'incidente è avvenuto perché quella tratta non è coperta dalle Organizzazioni non governative. Ha poi smentito alcune voci, dicendo che le armi inviate all'Ucraina non sono state comprate, ma soltanto prese dai magazzini dell'EI. Infine, ha anche rivolto i propri auguri alla neo-segretaria Schlein, dicendo che però non ha assolutamente paura.