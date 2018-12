4 dicembre, Andrea Belli (105 InDaKlubb) al Fidelio Milano c/o The Club

Martedì 4 dicembre 2018 al Fidelio Milano @ The Club in console come dj guest arriva Andrea Belli, storico dj di Radio 105 e soprattutto di 105 In Da Klubb. Dal 2004 è l'Head of Music di 105 InDaKlubb (format ideato con Flavio De Luca) che ogni weekend trasforma la radio in un club on-air capace di ospitare tutti i più grandi nomi della scena house ed elettronica non solo attraverso i loro guest mix ma anche con le interviste ai big del dancefloor da quando Max Bondino (ormai il suo gemello diverso!) è entrato a far parte del programma. Attenzione però, grazie a Max e alla sua opera di convincimento durata "solo" un paio d'anni, ha vinto la cronica avversione al microfono e oggi lo potete anche ascoltare nelle incursioni (molto poco serie) di ogni weekend a 105 InDaKlubb!

La stagione 2018/19 di Fidelio Milano, il martedì notte che da 19 anni infiamma la città e non solo ha infatti dato vita ad una partnership musicale importante. HJM Promotion porta il sound di 105 Indaklubb al Fidelio. Due volte al mese, ogni primo e il terzo martedì, il pubblico del Fidelio si godrà in anteprima ciò che gli ascoltatori di IndaKlubb ascolteranno il venerdì successivo sulle frequenze di Radio 105 a partire dalle 1 di notte. E' l'orario perfetto, per iniziare a vivere il weekend al massimo, ricordando l'atmosfera del Fidelio e godendosi pure tutto quanto il bel format ideato da Andrea Belli, colonna musicale di Radio 105 da anni.

Al mixer del Fidelio, Andrea Belli, oltre che con Stefano Pain, Elenoir ed Ale Bucci, i super dj resident del party, si alta con Gabry Venus, dj producer specializzato in musica house, quella che da sempre fa muovere a tempo chi ama i martedì notte. Per chi ha voglia di ritmi house mancare l'appuntamento sarebbe un errore.

Evento Facebook 4/12 Andrea Belli (105 In Da Klubb) @ Fidelio - Milano

https://www.facebook.com/events/352420015566102/

www.fideliomilano.com

www.105.net/sezioni/662/105-indaklubb

www.hjmrec.com

Fidelio Milano @ The Club, ogni martedì notte

C.so Garibaldi 97, 20121 Milano

https://www.facebook.com/fideliomilano/

Infoline: 393 3334557. Ingresso in lista (dalle 23.30 alle 1 15€ uomo, omaggio donna). Fuori lista o dopo le 1: Uomo / Donna 20€