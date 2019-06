1 giugno, manifestazione dei pensionati a Roma

I pensionati UILP del Canavese hanno voluto far sentire la loro voce alla manifestazione di Roma che si è svolta a Roma lo scorso fine settimana.

La manifestazione del 1 giugno organizzata da Spi, Fnp, Uilp per chiedere che non ci siano tagli alle pensioni e meno tasse è stata molto partecipata, con i pensionati che da tutta Italia hanno raggiunto la capitale per far sentire la loro voce.

I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo si dicono pronti a qualsiasi iniziativa se il Governo non aprirà il confronto.