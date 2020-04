“La cosiddetta task force per la ‘fase 2’ nominata da Conte è l’ennesimo scippo alle prerogative del Parlamentofatto da questo Governo”. Lo ha dichiarato Francesco Toscano, presidente nazionale di Vox Italia.

“Non si capisce in base a quali criteri sia stato composto il comitato presieduto da Colao – ha spiegato Toscano – salvo l’appartenenza a determinate lobby di potere dei vari membri, come emerge dai loro curriculum pubblicati dai giornali. E’il Parlamento il luogo deputato in base alla Costituzione a definire le strategie per la ripartenza delle attività lavorative dopola sospensione determinata dall’emergenza Coronavirus, perché lì siedono i rappresentati eletti dal popolo italiano. Ciò che è certo, è che non sono nemmeno state consultate le associazioni di riferimento delle varie categorie: ad esempio il mondo della disabilità, teoricamente rappresentato da Giampiero Griffo, non è stato minimamente interpellato nella definizione della scelta”, ha concluso Toscano.