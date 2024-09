La Danimarca punta agli Oscar 2025 con The Girl with the Needle di Magnus von Horn, un true crime ispirato alla macabra storia della serial killer Dagmar Overbye, presentato con successo all’ultimo Festival di Cannes.

TRAMA: Copenhagen, 1919. L'amicizia tra una giovane donna incinta e una misteriosa proprietaria di un negozio di dolciumi si trasforma in un incubo quando vengono alla luce i terribili segreti nascosti dietro l'attività clandestina.

Nella storia degli Oscar la Danimarca ha conquistato 14 nominations e vinto 4 statuette: nel 2020 con Un altro giro di Thomas Vinterberg, nel 1987 con Il Pranzo di Babette di Gabriel Axel, nel 1988 con Pelle alla conquista del mondo di Bille August, nel 2010 con Un mondo migliore di Susanne Bier.